الجيش التايلاندي: قد يمكث أطفال الكهف لأشهر قبل التمكن من إخراجهم

صرح الجيش التايلاندي بأن الأطفال الذي تاهوا تسعة أيام في كهف وعثر عليهم، بحاجة لتعلم الغطس أو الانتظار لأشهر قبل إخراجهم.

ويواجه المنقذون حاليا عائقا خطيرا يصعب عملية إيصال الطعام إلى المجموعة العالقة، يتمثل في منسوب المياه الذي يتصاعد داخل تجاويف الكهف.

ويجب على الطلاب تعلم الغطس والسباحة، لكي يتمكنوا من الوصول إلى الطرف الآخر من الكهف، مجتازين تجاويف المياه المحصورة داخله، في حال أرادوا الخروج بسرعة وعدم الانتظار لأشهر.

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وقامت القوات الخاصة التايلاندية بمد خطوط الكهرباء والهاتف إلى داخل الكهف، كي يتمكن الطلاب من التحدث إلى الأهالي وطمأنتهم. وكذلك بدأ المنقذون بإيصال الطعام والماء إليهم، العملية التي قد تستمر لأربعة أشهر متواصلة.

وفقدت المجموعة لمدة 9 أيام داخل كهف سحيق وسط انتشار مخاوف من هلاكهم في تجاويفه، وذلك قبل أن يعثر عليهم فريق مشترك من القوات الخاصة التايلاندية والبريطانية، يوم الاثنين 2 يوليو الجاري.

المصدر: BBC