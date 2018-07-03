 
مباشر

الجيش التايلاندي: قد يمكث أطفال الكهف لأشهر قبل التمكن من إخراجهم

أخبار العالم

الجيش التايلاندي: قد يمكث أطفال الكهف لأشهر قبل التمكن من إخراجهم
You-Tube: WELT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgki

صرح الجيش التايلاندي بأن الأطفال الذي تاهوا تسعة أيام في كهف وعثر عليهم، بحاجة لتعلم الغطس أو الانتظار لأشهر قبل إخراجهم. 

ويواجه المنقذون حاليا عائقا خطيرا يصعب عملية إيصال الطعام إلى المجموعة العالقة، يتمثل في منسوب المياه الذي يتصاعد داخل تجاويف الكهف. 

ويجب على الطلاب تعلم الغطس والسباحة، لكي يتمكنوا من الوصول إلى الطرف الآخر من الكهف، مجتازين تجاويف المياه المحصورة داخله، في حال أرادوا الخروج بسرعة وعدم الانتظار لأشهر.

You-Tube: TNAMCOT
إقرأ المزيد
تايلاند.. على جميع لاعبي فريق كرة القدم الـ12 ومدربهم على قيد الحياة تايلاند.. العثور على لاعبي فريق كرة قدم بعد اختفائهم 9 أيام في كهف

وقامت القوات الخاصة التايلاندية بمد خطوط الكهرباء والهاتف إلى داخل الكهف، كي يتمكن الطلاب من التحدث إلى الأهالي وطمأنتهم. وكذلك بدأ المنقذون بإيصال الطعام والماء إليهم، العملية التي قد تستمر لأربعة أشهر متواصلة.

وفقدت المجموعة لمدة 9 أيام داخل كهف سحيق وسط انتشار مخاوف من هلاكهم في تجاويفه، وذلك قبل أن يعثر عليهم فريق مشترك من القوات الخاصة التايلاندية والبريطانية، يوم الاثنين 2 يوليو الجاري.

المصدر: BBC

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018
تعرض لمرض حرمه الرؤية والسمع فشجع منتخبه بحاسة اللمس