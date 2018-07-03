بعد اختفائهم 10 أيام داخل كهف.. الكلمات الأولى للأطفال لحظة اكتشافهم

كشف مقطع فيديو سجله رجال إنقاذ، أمس الاثنين، عن حالة الصبية الـ12 الذين عثر عليهم أحياء داخل كهف في تايلاند، بعد اختفائهم لمدة 10 أيام، وما زالت العمليات جارية لإنقاذهم.

وظهر الصبية، وهم فريق كرة قدم مدرسي، يرتدون سراويل قصيرة وقمصانا باللونين الأحمر والأزرق، منهم الجالس ومنهم الواقف على صخرة فوق بركة من المياه.

وسألهم أحد أفراد فريق الإنقاذ المتعدد الجنسيات الذي كان يتحدث بالإنجليزية: "كم عددكم هناك، 13؟". وتابع: "أنتم هنا منذ عشرة أيام أنتم أقوياء جدا"، ليرد عليه أحد الصبية "شكرا لكم".

وأجاب فرد فريق الإنقاذ على سؤال أحد الصبية عن موعد خروجهم من الكهف قائلا: "ليس اليوم، عليكم أن تغوصوا".

وقال نائب رئيس المجلس البريطاني للإنقاذ من الكهوف، بيل وايتهاوس، إن الغواصين البريطانيين جون فولانتين وريك ستانتون كانا أول من وصلا إلى الصبية لأن لديهم خبرة كبيرة في عمليات الإنقاذ في الكهوف.

وعثر على المجموعة بالتعاون مع فريق من غواصي القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية.

واستقبل التايلانديون الذي تابعوا كل تطورات قصة اختفاء الصبية المروعة نبأ نجاتهم بفرح.

وأقام أقارب الصبية في خيام بالقرب من الكهف منتظرين حدوث تقدم، وشوهدوا وهم يهللون ويبتسمون ويتلقون مكالمات هاتفية بعد سماع نبأ العثور على الصبية أحياء.

واختفى الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم (25 عاما) بعد حصة تدريبية يوم 23 يونيو الذي ذهبوا فيه لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانج الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود مع ميانمار.

المصدر: رويترز