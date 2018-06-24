كهف في تايلاند يبتلع فريق كرة قدم مع مدربه!

أفادت صحيفة "بانكوك بوست"، باختفاء فريق لكرة القدم من 11 شخصا ومدربهم في كهف خاو لوانج، الواقع في مدينة خواخين في تايلاند.

وأشارت، إلى أن العاملين في الحديقة الوطنية المحلية، عثروا في مساء أمس السبت على 11 دراجة هوائية وأخرى نارية بالقرب من مدخل الكهف المعروف في تايلاند.

وكذلك عثروا على حقائب اللاعبين وأحذيتهم الرياضية وبعض الأشياء الأخرى وعلى الفور تم الاتصال بنادي كرة القدم المحلي، الذي أكد أن الأشياء المذكورة تعود لأعضاء الفريق ومدربهم.

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وذكر شهود عيان، أنهم شاهدوا 12 شخصا وهم يدخلون إلى الكهف ولم تسفر عمليات البحث في المغارة عن أي أثر لهم.

واضطر رجال الإنقاذ لمغادرة الكهف بسبب المطر الغزير وظهور خطر انقطاع طريق العودة أمامهم.

ومن المرجح أن يكون اللاعبون ومدربهم على قيد الحياة ولكنهم تاهوا داخل الكهف واليوم وصلت فرقة إنقاذ مختصة مع المعدات اللازمة لمواصلة البحث.

المصدر: تاس

ادوارد سافين