انبعاث دخان سام من بركان في إندونيسيا

تسمم 30 شخصا على الأقل إثر انبعاث دخان سام من بركان إيجين في إندونيسيا.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن ممثل الدائرة المحلية لقسم إزالة عواقب الكوارث الطبيعية في إندونيسيا، أنه تم إجلاء 200 شخص من منطقة انتشار الدخان السام في ولاية جافا الشرقية.

من جهته نقل موقع "Netral News" عن ممثل تلك الدائرة، سوتوبو بورفو نوغروخو، تأكيده الأنباء حول وقوع إصابات بسبب الغاز السام. وأضاف أن كل المتضررين قد نقلوا إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا