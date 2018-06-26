تواصل البحث عن فريق كرة قدم تايلاندي فقد في كهف منذ 3 أيام

بدأت الضفادع البشرية في البحرية التايلاندية، يوم الاثنين، عملية بحث عن فريق لكرة القدم من 11 شخصا ومدربهم، كانوا قد اختفوا يوم السبت في كهف "خاو لوانج"، الواقع في مدينة خواخين.

وتتشكل مجموعة الضفادع البشرية، من 18 عنصرا بكامل تجهيزاتهم ومعداتهم.

ويرى خبراء مطلعون على تضاريس الكهف، الذي يعتبر من أعمق وأطول الكهوف في تايلاند، أن اللاعبين ومدربهم قد يتواجدون في أحد التجويفات الجافة الواقعة على بعد 4 كلم من المدخل. وعلى ما يبدو غمرت المياه، الناجمة عن الأمطار الغزيرة، الطريق الفاصل بين التجويف المذكور والمدخل وبالتالي منعت الرياضيين من الخروج.

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وسيقوم عناصر البحرية بالغوص والعوم تحت المياه حتى يصلوا إلى مكان تواجد الرياضيين المفقودين. وقررت المجموعة البحرية عدم استخدام المضخات لشفط المياه، بل تركها لكي تنساب وتتصرف لوحدها بشكل طبيعي وهو ما قد يستغرق حوالي 7 أيام.

ويحمل عناصر المجموعة البحرية معهم، إمدادات من مياه الشرب والمواد الغذائية، ومشاعل مع بطاريات إضافية للمحاصرين في الكهف ولأنفسهم بشكل يكفي لمدة 7 أيام التي قد تستغرقها عملية البحث والإنقاذ.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين