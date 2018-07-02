مأساة فريق كرة القدم الذي اختفى داخل كهف بتايلاند.. الآمال معلقة بـ"شاطئ باتايا"

يقوم رجال الإنقاذ في تايلاند، بتوسيع ممر ضيق للغواصين داخل الكهوف المغمورة بالمياه، في إطار عملية البحث عن فريق كرة قدم يتكون من 12 تلميذا ومدربهم فقدوا هناك منذ 9 أيام.

وقال محافظ محافظة تشيانغ راي التي يقع فيها الكهف، سانورغساك أوساتاناكورن، للصحفيين: "وصلت وحدة "SEAL" الليلة الماضية إلى تقاطع، وسيتحولون إلى اليسار اليوم، لكن ما يعيقهم في ذلك هو حفرة صغيرة للغاية يجب توسيعها لكي يكون بالإمكان المرور خلالها".

وأضاف أوساتاناكورن أن الغواصين لم يصلوا بعد إلى ما يسمى بـ"شاطئ باتايا"، وهو اسم تل صخري مرتفع يأمل الخبراء بأن التلاميذ المفقودين لجأوا إليه بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة مخرج الكهف.

هذا وأقيمت في مدرسة ماي ساي براسيتسارت التي درس فيها 6 من التلاميذ المفقودين صلاة خاصة لفريق كرة القدم المبتدئين خلال الاصطفاف الصباحي اليوم الاثنين.

من جانبهم يقول الأطباء إن التلاميذ يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون غذاء لأيام طويلة، مشيرين إلى أن السؤال الرئيسي هنا هو ما إذا نجح الأولاد في إيجاد مياه شرب نظيفة.

المصدر: رويترز