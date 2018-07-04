مشاهد جديدة لفريق كرة القدم العالق داخل كهف في تايلاند

نشرت البحرية التايلاندية اليوم تسجيلين جديدين يظهران فريق كرة القدم ومدربهم المحاصرين منذ 23 يونيو الماضي داخل كهف "خاو لوانغ".

وفي أحد المقطعين يؤكد الأولاد أنهم بصحة جيدة، بينما يظهر الثاني عناصر القوات الخاصة في البحرية، وهم يقدمون العلاج لبعض الذين تعرضوا لإصابات خفيفة في الساقين.

ويؤكد هذا الفيديو أن التلاميذ الذين تم العثور عليهم بعد 10 أيام من البحث في جيب داخل الكهف المغمور بالمياه، على ما يرام.

المصدر: AP