وزير الدفاع الأمريكي يعتبر السماح لأوكرانيا بالتوغل في عمق روسيا "مفيدا للغاية"

وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "الإذن" الذي منحته سلطات واشنطن لكييف بضرب الأراضي الروسية بأنه "مفيد للغاية" مشيرا إلى ضرورة التأكد من "عدم إعطاء روسيا فرصة هزيمة أوكرانيا".

وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نحن بحاجة إلى التأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه الفرصة للنيل من أوكرانيا، لأن هناك، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرصة جيدة لذلك، ويكاد يكون من المؤكد أن بوتين لن يتوقف".

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وأضاف: "سيواصل ارتكاب أعمال هجومية أخرى"، مشيرا إلى أن التفويض المناسب من جانب السلطات الأمريكية سيكون "مفيدا جدا جدا" للأوكرانيين في المستقبل.

ويوم الأربعاء، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم 14 يونيو على خلفية إعطاء الدول الغربية الضوء الأخضر لكييف باستخدام الأسلحة التي أرسلوها إليها لضرب الأراضي الروسية.

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

كما وصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.

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وبحسب السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بخطر الانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك هم يتعمدون تصعيد الوضع.

ووصف الدعوات التي يطلقها الغرب بشأن السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية، بأنها متهورة وقال إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

من جهته، أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندريه كارتابولوف أن سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي لن يؤثر على مسار العملية الخاصة.

جدير بالذكر أن موسكو شددت منذ بداية الأزمة الأوكرانية على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتجعل دول حلف شمال الأطلسي متورطة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

المصدر: نوفوستي+RT

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