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بوتين: الرئيس الإيراني رئيسي كان شريكا موثوقا به
استوديو باريس

خشية مواجهة روسيا..انقسام الناتو حول استخدام كييف سلاح الغرب

أخبار العالم

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بعد أقل من 48 ساعة من إعلان برلين وواشنطن ودول أخرى رفضها السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب العمق الروسي تسجل اجتماعات دول الناتو تغيرات متفاوتة في بعض المواقف،

إذ تأذن برلين بذلك بينما توافق واشنطن بشروط ضبابية فيما تقول دول أخرى مثل المجر وإيطاليا أنها ترفض إرسال جنودها واستخدام أسلحتها لضرب روسيا وتدعو الحلفاء للتريث وعدم التهور وجر المنطقة لحرب شاملة. روسيا مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات وتعتبر تحركات الغرب لعبا بالنار وتهديدا نوويا وترد بمناورات نووية مع مينسك.
ما هي الدوافع الحقيقية خلف الخطوات التصعيدية للغرب؟ وهل يمكن اعتبارها استعدادا فعليا لحرب كما تحذر منه هنغاريا وتركيا؟
هذه التطورات نناقشها مع الخبير العسكري العقيد المتقاعد في الجيش الفرنسي آلان كورفيز.

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