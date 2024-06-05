وسائل إعلام روسية: الولايات المتحدة تعطي الإذن بمهاجمة أراضينا

نقلت القناة الروسية الأولى كلمات منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي كدليل على التورط الأمريكي في الصراع ومهاجمة الأراضي الروسية.

جاء ذلك وفقا لتقرير للقناة الأولى الروسية نقلت فيه كلمات كيربي الذي يقول نصا إن الولايات المتحدة "غير قادرة على مراقبة كيفية استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية كل يوم، بالتالي لا يمكنها تحديد ما إذا كانت قد استخدمت لضرب روسيا"، وتابعت القناة بأن ذلك يعني فعليا أن واشنطن تعطي الإذن بمهاجمة الأراضي الروسية، لا لنظام كييف، بل لنفسها.

وتابعت القناة أن تطوير مهام الطيران ومتابعة المسيرات تتم من قبل متخصصين غربيين، يتحكمون في تنفيذ الهجمات.

ونقلت القناة الروسية الأولى كذلك اعتراف آخر من كيربي بشأن "صيغة زيلينسكي للسلام"، حيث يقول إن الولايات المتحدة "وقفت خلف زيلينسكي طوال العمل على صيغة السلام"، وسوف يناقشون ذلك في مؤتمر سويسرا، ما يدل على أن القرار والإرادة السياسية وإدارة الصراع تتم بواسطة الولايات المتحدة ولا يد لأوكرانيا فيها.

المصدر: RT