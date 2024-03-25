من أين أتوا وماذا كانوا يفعلون قبل أن يصبحوا إرهابيين؟.. سيرة منفذي هجوم "كروكوس" الأربعة (فيديو)

كشفت التحقيقات الأولية مع الإرهابيين الذين هاجموا مركز "كروكوس" للحفلات في ضواحي موسكو، بعض التفاصيل المتعلقة بياناتهم الشخصية وحيثيات تنظيم العملية الإرهابية ودور كل منهم فيها.

المتهم الأول: داليرجون ميرزويف

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البيانات الشخصية:

مواطن طاجكستاني بالع من العمر 32 عاما، متزوج وله أربعة أطفال

خالف بشكل متكرر تشريعات الهجرة في روسيا وكان في دائرة اهتمام وكالات إنفاذ القانون منذ العام 2011، عندما تم احتجازه بتهمة انتهاك قوانين الهجرة (يفترض أنها الإقامة في روسيا بدون وثائق مناسبة) ووضعه في مركز احتجاز مؤقت للترحيل لاحقا، لكنه فر من هناك أو لم يغادر البلاد خلال الفترة المحددة

عاش ميرزويف وعمل وله وضع شبه قانوني، وكان يغادر روسيا ويرجع إليها بين حين وآخر، وحتى وقت قريب كان يعمل كسائق سيارة أجرة.

كان له تصريح إقامة مؤقت لمدة ثلاثة أشهر في مدينة نوفوسيبيرسك بشرق البلاد.

لم تصدر بحقه سابقا أحكام قضائية

الإفادات:

كان يتواصل من خلال مترجم، لأنه لا يتحدث أو يفهم اللغة الروسية

خلال الاستجواب الأول صرح بأنه قبل العمل الإرهابي كان يعيش في "نزل على الطريق السريع" لمدة 15-20 يوما، وأنه وأحد معارفه اشتريا سيارة للعمل كسائقي تاكسي

قبل 10-12 يوما من الهجوم الإرهابي تعرف عبر تطبيق للمراسلة الفورية بشخص يدعى عبد الله واشتكى أنه ليس لديه وظيفة

دوره في الهجوم:

في 22 مارس، توجه مع ثلاثة إرهابيين آخرين بسيارته إلى "كروكوس" وبدأ بإطلاق النار على الناس في ساحة انتظار السيارات ثم داخل المبنى، حيث تمكن خلال 15 دقيقة مع مجرمين آخرين من قتل عشرات الأشخاص. وبعد أن أشتعلت النيران في القاعة، كان ميرزويف يتجول ويجهز على الجرحى بسكين.

المتهم الثاني: مراد علي سعيد أكرمي رجب علي زاده

البيانات الشخصية:

يبلغ من العمر 30 عاما، يحمل جنسية طاجيكستان، متزوج ولديه طفل، ولم يعمل في أي مكان، ولم يكمل تعليمه الثانوي

يدعي أنه لا يتذكر مكان تسجيل إقامته في روسيا، لكن RT اكتشفت أنه تم تسجيله في شقة في مدينة بودولسك بمقاطعة موسكو

عام 2018 تم تغريمه بمبلغ 5 آلاف روبل (نحو 70 دولارا) لانتهاكه قواعد الإقامة في روسيا بعد أن تجاوز فترة إقامة الـ90 يوما المسموح بها، وأُلزم وقتها بـ"بمغادرة قابلة للمراقبة" من أراضي روسيا

دوره في الهجوم

استنادا إلى مقطع فيديو من داخل "كروكوس" تداول على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد كان يطلق النار من مسافة قريبة من بندقية آلية على الناس بينهم الراقدين على الأرض، في قاعة الحفلات الموسيقية.

الإفادات:

قال إنه "لا يجيد اللغة الروسية"

ذكر أن الإرهابيين ألقوا الأسلحة التي كانت معهم، على الطريق من السيارة قبل أن يتم القبض عليهم في مقاطعة بريانسك

المتهم الثالث: فريدون شمس الدين

البيانات الشخصية:

يبلغ من العمر 25 سنة، طاجيكي الجنسية، متزوج وله طفل عمره ثمانية أشهر

كان يعمل في مصنع في مدينة بودولسك، فيما كان مسجل الإقامة في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، حيث تقع قاعة "كروكوس"

الإفادات:

صرح في الاستجواب الأول بأنه وصل من تركيا في 4 مارس

اعترف بأنه "أطلق النار على الناس من أجل المال"، موضحا أنه فعل ذلك "مقابل نصف مليون روبل"

قال أيضا إنه حصل على الأسلحة من أشخاص تواصلوا معه عبر تلغرام، دون أن يعرف لماذا اختاروه هو، وأضاف أن من ساعده "داعية" مزعوم عرض عليه تنفيذ عملية قتل

وحسب قوله، فقد استغرق التحضير للعملية الإرهابية مدة شهر

دوره في الهجوم:

قام بإطلاق النار على موظفي ورواد مركز "كروكوس".

المتهم الرابع: محمد صابر فايزوف

أصيب إصابة بالغة في عينه أثناء التوقيف ولم يفتح عينيه في قاعة المحكمة التي نقل إليها على كرسي متحرك.

البيانات الشخصية:

طاجيكي الجنسية، يبلغ من العمر 19 سنة، أعزب، وليس لديه أطفال،

أنهى تعليمه الثانوي

مارس الفنون القتالية

عاطل عن العمل مؤقتا، توظف في صالون حلاقة في مدينة إيفانوفو حيث سجلت إقامته، وبعد شهرين ترك العمل وانتقل إلى مدينة أخرى

لم تصدر بحقه سابقا أحكام قضائية

دوره في الهجوم:

قام بتصوير الفيديو الذي يجري تداوله في الإنترنت كتسجيل باسم الإرهابيين

يعتقد أن فايزوف هو الذي كان يقود السيارة التي هرب بها الإرهابيون من "كروكوس"، وهو الذي صدم طفلا يبلغ من العمر ثماني سنوات قرب المبنى. وعلمت RT أن الطفل نجا ويتلقى العلاج، فيما قال والده إن السيارة دهست ابنه عمدا

الإفادات:

نشرت في الانترنت لقطات من استجواب فايزوف في المستشفى، لكنه لا يكاد يقول شيئا فيها، على ما يبدو بسبب إصابته

لا يتكلم الروسية، وتم الاستجواب من خلال مترجم باللغة الطاجيكية.

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ووجهت لجنة التحقيق الروسية للرجال الأربعة تهمة بموجب مادة "عمل إرهابي" من القانون الجنائي، ما يفترض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة.

وخلال جلسة محاكمة مغلقة أمس الأحد اعترفوا بذنبهم، فقررت المحكمة وضعهم في حبس لمدة شهرين حتى 22 مايو المقبل.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" مساء يوم الجمعة الماضي، وأطلقوا النار بطريقة عشوائية على الجمهور في القاعة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وحسب أحدث بيانات رسمية نشرت أمس الأحد، فقد بلغ عدد القتلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت السلطات عن اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي، بينهم 4 إرهابيين شاركوا فيه بشكل مباشر.

المصدر: RT