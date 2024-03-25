أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي يتجول في اسطنبول قبل شهر من ارتكاب الجريمة (صور)

قبل شهر تماما من مشاركته بتنفيذ هجوم "كروكوس" الإرهابي في موسكو، نشر الإرهابي الموقوف لدى السلطات الروسية فريدون شمس الدين صورا ومقاطع فيديو له وهو في مدينة اسطنبول التركية.

وذكرت وكالة نوفوستي أن المدعو شمس الدين نشر يوم 23 فبراير الماضي صورا ومقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من المدينة التركية وبلغت 8 منشورات في يوم واحد.

نوفوستي

وظهر شمس الدين وهو يزور أحد المعالم التاريخية ما يبدو أنه "مسجد الفاتح" فضلا عن تناوله وجبة فطور في أحد الأماكن العامة وغيرها.

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يشار إلى أن التحقيق الأولي مع فريدون أظهر أنه وصل من تركيا في 4 مارس الحالي، وأنه تم تجنيده عبر "تلغرام" قبل شهر تقريبا، وعرضوا عليه مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقابل تنفيذ عملية قتل عشوائي.

وهو من مواليد عام 1998 في طاجيكستان ولديه طفل عمره 8 أشهر. وقال إنه كان يعمل في مصنع في بودولسك، ومسجل في كراسنوغورسك.

هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الأحد ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.

المصدر: نوفوستي