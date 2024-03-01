لافروف يعلق على رد الفعل الأمريكي على مسألة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيكون غير صحيح القول إن الولايات المتحدة تحاول أن تنأى بنفسها عن كلام الرئيس الفرنسي الذي أثار مسألة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وأوضح لافروف أن "ماكرون، بعد كل السجال الذي سببه تصريحه ... قال إنه لا يتراجع عن كلامه".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن القول أن واشنطن بدأت تنأى بنفسها عن هذا الموقف غير صحيح، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "قال إننا لن نقاتل"، فيما صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عند خروجه من المستشفى أنه إذا هُزمت أوكرانيا على يد روسيا، فسيتعين على الناتو قتال روسيا"، معتبرا أن "هذا الأمر خطير".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الاثنين الماضي، أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وقال ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، عقد في باريس: "لا يوجد إجماع اليوم بشأن إرسال قوات على الأرض بطريقة رسمية ومضمونة. ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".

المصدر: نوفوستي