أوستن: هزيمة أوكرانيا تهدد بصدام عسكري مباشر بين روسيا والناتو

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري مباشر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسة استماع في مجلس النواب أنه إذا هُزمت أوكرانيا، فإن القيادة الروسية "لن تتوقف"، قائلا: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أنا واثق من أن الناتو سيخوض حربا مع روسيا".

كما وصف أوستن التقييمات التي تفيد بأن الجيش الروسي "يواصل الضغط ويحقق تقدما تدريجيا" بأنها "مثيرة للقلق للغاية".

المصدر: نوفوستي