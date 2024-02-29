زاخاروفا تصف تصريح وزير الدفاع الأمريكي بشأن الصدام المباشر بين روسيا والناتو بالجنون

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بـ"الجنون".

وتساءلت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام"، تعليقا على تصريح أوستن اليوم الخميس، بأن هزيمة أوكرانيا ستهدد بصدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، "هل هذا تهديد مباشر لروسيا أم محاولة لإيجاد ذريعة لزيلينسكي؟".

وقالت إن "كليهما جنون. ولكن الآن يرى الجميع من هو المعتدي: إنها واشنطن".

وفي تصريح اليوم الخميس قال وزير الدفاع الأمريكي إنه يعتقد أن القيادة الروسية لن تتوقف في حال هُزمت أوكرانيا، مضيفا: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أنا واثق من أن الناتو سيخوض حربا مع روسيا".

كذلك اعتبر أوستن أن تقدم الجيش الروسي ومواصلته الضغط "مثيرة للقلق للغاية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: RT + وكالات