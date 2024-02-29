البنتاغون: نقص الدعم العسكري الأمريكي يهدد بنفاد ذخيرة القوات الأوكرانية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن نقص الدعم العسكري من قبل الولايات المتحدة يهدد بنفاد ذخيرة المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لدى القوات الأوكرانية.

وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، بشأن دخوله المستشفى، أن المخاطر المرتبطة بنقص الذخيرة "تتم ملاحظتها في ساحة المعركة كل يوم".

ووصف وزير الدفاع الأمريكي أيضا التقييمات التي تفيد بأن الجيش الروسي "يواصل الضغط ويحقق تقدما تدريجيا" بأنها "مثيرة للقلق للغاية".

وقال: "بدون دعمنا، سيتم التفوق على الأوكرانيين من حيث المدفعية، وسوف يتعرضون للتهديد أيضا بسبب نقص (ذخيرة) الدفاع الجوي".

المصدر: تاس