سيناتور أمريكي يعلن نفاد أسلحة بلاده اللازمة لضمان الأمن القومي بسبب أوكرانيا

قال السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد فانس إن بلاده استنفدت مخزونات الأسلحة بسبب أوكرانيا والتي كانت ستكفيهم لـ10 سنوات، مؤكدا عجزها عن توفير الذخيرة لاحتياجات الأمن القومي للدولة.

وقال السيناتور فانس، الجمهوري عن ولاية أوهايو، خلال مؤتمر العمل السياسي السنوي للمحافظين بالقرب من العاصمة واشنطن: "لقد استخدمنا من الأسلحة الأمريكية ما يعادل حاجتنا لـ10 سنوات منها، ونحن أنفسنا لا ننتج ما يكفي من هذه الأسلحة".

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وأضاف: "نحن بحاجة لإنتاج المزيد من الأسلحة الخاصة لنا. لكنهم (في الإدارة الأمريكية) وضعونا في موقف لا يمكننا فيه إنتاج ما يكفي.. إنهم يريدون منا شحن كافة صنوف الأسلحة المهمة إلى الخارج".

وأردف فانس: "ماذا سيحدث إذا فجأة، لا سمح الله، حصل تهديد مباشر على الأراضي الأمريكية؟ لم يعد لدينا أسلحة لضمان أمننا القومي، دعونا نركز على مشاكلنا الخاصة".

كما أعرب السيناتور عن استغرابه من موقف المشرعين الأمريكيين الذين "يهتمون أكثر بنزاع على بعد 6 آلاف ميل (من الولايات المتحدة)" وليس بالأزمة على الحدود مع المكسيك.

ورأى أن أعضاء في الكونغرس "يرتكبون خطأ".

المصدر: تاس