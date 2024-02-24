نيبينزيا: روسيا تشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يموتون من أجل مصالح الغرب

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده تشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أشعر بالأسف على الأوكرانيين البائسين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب".

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وأكد أن روسيا بدأت العملية العسكرية الخاصة لوقف الحرب التي سبق أن شنها نظام كييف المدعوم من الغرب ضد السكان المدنيين في دونباس لمدة 8 سنوات.

وتابع: "كان هذا هو السبب الرئيسي لإطلاق العملية العسكرية الخاصة".

وذكر خبراء ضرورة قيام كييف بالتفاوض مع روسيا وهي لا تزال موجودة كبلد، مشيرين إلى أنه بعد مرور عامين على النزاع فإن القوات الأوكرانية أضحت منهكة بشكل كامل.

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة خلال تنفيذها لهجومها المضاد.

المصدر: RT