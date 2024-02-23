صحيفة: كييف بحاجة للتفاوض مع موسكو قبل زوال أوكرانيا كدولة من الوجود

أكد خبراء ضرورة قيام كييف بالتفاوض مع روسيا وهي لا تزال موجودة كبلد، مشيرين إلى أنه بعد مرور عامين على النزاع فإن القوات الأوكرانية أضحت منهكة بشكل كامل.

وحذر الخبراء الذين التقتهم صحيفة Responsible Statecraft من أن أوكرانيا تخاطر باستنزاف مواردها العسكرية وتصبح عرضة لهجوم مضاد روسي ساحق.

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ونقلت الصحيفة عن الخبراء أن الحل الوحيد والأفضل بحسب رأيهم هو جمع كافة الأطراف حول طاولة المفاوضات وخاصة أنه لم يتم تدمير أوكرانيا بشكل كامل".

هذا وقد صرح الكرملين مرارا أنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة من أجل انتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، وأن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهذا في الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الوسائل العسكرية.

كما تشير موسكو في الوقت نفسه إلى استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي في البلاد.

المصدر: نوفوستي