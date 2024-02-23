خبير أمريكي: فرار القوات الأوكرانية من أفدييفكا يشير إلى نصر روسيا الاستراتيجي

قال الخبير العسكري الأمريكي سكوت ريتر، في حديث مع وكالة تاس، إنه يجب النظر إلى هروب القوات الأوكرانية من أفدييفكا باعتباره مؤشرا على "النصر الاستراتيجي" لروسيا.

وأضاف: "أعتقد أن معركة أفدييفكا ستكون الأولى من بين العديد من الهزائم الأوكرانية التي ستؤدي إلى انتصار استراتيجي لروسيا في هذا الصراع.

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ومن وجهة نظر ريتر فإن "معركة أفدييفكا كانت بمثابة التتويج للنهج الاستراتيجي الروسي الذي يهدف إلى تدمير تماسك القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع سكوت ريتر القول: "اليوم، يتكبد الأوكرانيون خسائر فادحة. ومن الصعب جدا عليهم تعويض هذه الخسائر البشرية.

وأشار الخبير الذي خدم سابقا في استطلاع قوات مشاة البحرية الأمريكية، إلى أن "هذا ليس أفضل تمازج في ساحة المعركة بالنسبة للأوكرانيين". وشدد على أن أوكرانيا "تعاني من نقص في الذخيرة، وخاصة في قذائف المدفعية".

وقال: "كل ذلك يقوض نهجهم العقائدي في الدفاع. ومن ناحية أخرى، فإن الروس ليس لديهم نقص في الأفراد وهم على درجة عالية من التدريب القتالي، ومجهزون تجهيزا جيدا، ولديهم قيادة جيدة، ولديهم تفوق جوي واضح".

ووفقا له، فإن إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية آخذة في الانخفاض، في حين أن إمكانات الجيش الروسي آخذة في النمو، ولذلك "النتيجة النهائية ستكون هزيمة أوكرانيا".

وتعليقا على المواعيد النهائية المحتملة لتراجع القوات الأوكرانية من مدن أخرى، قال الخبير: "من الصعب بالنسبة لي الإجابة على هذا السؤال، لأنني لست في هيئة الأركان العامة الروسية، وليس لدي إمكانية الوصول إلى الخرائط العسكرية".

واستشهد ريتر بتقييمات نائب قائد فيلق الجيش الثاني الروسي وقائد قوات "أحمد" الخاصة أبتي علاء الدينوف، وأضاف: "قال الجنرال الشيشاني في القوات الروسية، أبتي علاء الدينوف، إنه يتوقع انتصارات كبيرة في مايو وربما انتصارا استراتيجيا بحلول سبتمبر. إذا كان أبتي علاء الدينوف يعتقد ذلك، فمن أنا لأجادله؟".

المصدر: تاس