وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالزيف، واعتبر أنه لا داعي لإضاعة الوقت عليها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "لا ينبغي إضاعة الوقت في خطط نظام كييف الفارغة للتفاوض على أساس ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، والتي ليست أكثر من مجرد بلاغ نهائي لروسيا، ومحاولة بالخداع والاحتيال لجذب أكبر عدد ممكن من الدول إلى اجتماعات لا نهاية لها على أساس هذا المشروع. وهذا الزيف أصحب واضحا بالفعل للعديد من أولئك الذين وجدوا أنفسهم في البداية من دون قصد منجذبين إلى هذا المشروع الكاذب لنظام كييف".

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وأضاف: "إذا لم تكن هناك مفاوضات حقيقية مبنية على تقييم حقيقي للوضع على الأرض، فإن أهداف العملية العسكرية الروسية ستتحقق".

وأكد خبراء ضرورة قيام كييف بالتفاوض مع روسيا وهي لا تزال موجودة كبلد، مشيرين إلى أنه بعد مرور عامين على النزاع فإن القوات الأوكرانية أضحت منهكة بشكل كامل.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن أوكرانيا تحولت إلى أداة في أيدي الغرب، الذي يريد تدمير البنية الأمنية في المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

المصدر: نوفوستي