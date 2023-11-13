آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /13.11.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/weos
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- بوليانسكي: حكومة ترودو رهينة للأيديولوجية النازية الجديدة
- ألمانيا تعلن مضاعفة المساعدات العسكرية لكييف لتصل إلى 8 مليارات دولار
- الجيش الروسي يحصل على "مظلات روبوتية" جديدة!
- مكتب زيلينسكي يعمل على ترتيب مكالمة مع ترامب لإقناعه بمساعدة أوكرانيا
- الرئيس السابق لوكالة المخابرات الأمريكية يرجح استلام أوكرانيا مقاتلات "إف-16" في الشتاء
- الناتو يعترف بأن الهجوم الأوكراني يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا
- مسؤول أوكراني سابق: الصراع في اوكرانيا طويل الأمد ويحتاج إلى موارد