أعلنت قوات "فوستوك" الروسية تحييد 80 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، وإحباط خمس محاولات أوكرانية لإعادة الانتشار والتقدم على المحور المذكور خلال 24 ساعة.

وقال أوليغ تشيخوف المتحدث باسم قوات "فوستوك" الروسية: "على محور جنوب دونيتسك، أحبطت قواتنا بدعم مدفعي خمس محاولات أوكرانية للتقدم وإعادة الانتشار في مناطق شمال نيكولسكي وأوغليدار وستارومايورسكي".

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وأشار إلى أنه تم القضاء على سبعة أطقم هاون أوكرانية وتكبيد العدو أكثر من 80 فردا بين قتيل وجريح.

المصدر: نوفوستي