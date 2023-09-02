قوات كييف تقصف أحياء دونيتسك بذخائر عنقودية

أعلن في جمهورية دونيتسك أن قوات كييف قصفت صباح اليوم السبت أحياء مدينة دونيتسك بقذائف عنقودية من عيار 155 مم تسلمتها من الولايات المتحدة مؤخرا.

وأعلنت سلطات دونيتسك تسجيل إطلاق للنار صباح اليوم على أحياء ماكسيميليانوفكا، وغاليتسينوفكا، وبتروفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسكي، في المدينة وبلدة غورلوفكا المجاورة.

وفي وقت سابق زودت الولايات المتحدة كييف بمدافع M777 بعيدة المدى من عيار 155 مم، تستخدمها قوات كييف بكثافة في قصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين انضمتا إلى روسيا.

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة بعيدة المدى.

المصدر: نوفوستي