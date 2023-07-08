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خبير: تزويد كييف بذخائر عنقودية قد يؤدي إلى انقسام الناتو

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خبير: تزويد كييف بذخائر عنقودية قد يؤدي إلى انقسام الناتو
AP
أرشيف
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أكد رئيس الأركان البريطاني السابق ريتشارد داناتن أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يهدد بانقسام الناتو.

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وقال دانات في حديث لقناة "Sky News" البريطانية: "مع اقترابنا من قمة الناتو في فيلنيوس، أعتقد أن إرسال هذه الذخائر في المرحلة الحالية، عندما حظرها العديد من دول الناتو، قد يؤدي إلى حد ما إلى انقسام الناتو".

وأضاف: "بناء على خبرتي الخاصة عندما كنت أرأس القوات البريطانية وكنا في طريقنا إلى كوسوفو عام 1999 فقدنا جنديين لقيا مصرعهما بسبب الذخائر العنقودية غير المنفجرة للناتو التي كان استخدامها مسموحا آنذاك".  

المصدر: نوفوستي

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