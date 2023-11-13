بوريل: قيمة المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا بلغت 27 مليار يورو

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن قيمة المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا بلغت 27 مليار يورو، دون أن يشير كالعادة إلى مزيد من المساعدات لكييف.

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جاء ذلك فيما صرح به بوريل قبل بدء اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تابع: "لا تنسوا أوكرانيا، القتال مستمر.. إن مساعداتنا تتزايد، أستطيع القول إنها وصلت إلى مستوى 27 مليار يورو من الدعم العسكري، وهذا هو أعلى رقم تم تحقيقه على الإطلاق. ونحن مستمرون في ذلك. ندرب الجيش الأوكراني، ونواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

إلا أن بوريل لم يتطرق إلى منع بروكسل بشكل أساسي الدفعة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمبلغ 500 مليون يورو، إضافة إلى الدعم العسكري طويل الأجل بمبلغ 20 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلا على المساعدة المالية الكلية للفترة من 2024-2027 بمبلغ 50 مليار يورو. ومن المقرر مناقشة كل هذه القضايا في اجتماعات أيام الاثنين والثلاثاء لوزراء الخارجية ووزراء الدفاع للمجموعة الأوروبية، دون أن يكون هناك قرار موحد من قبل دول الاتحاد بهذا الشأن.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية إن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

كذلك ذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: نوفوستي