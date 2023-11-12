الرئيس السابق لوكالة المخابرات الأمريكية يرجح استلام أوكرانيا مقاتلات "إف-16" في الشتاء

قال الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ديفيد بتريوس، إن أوكرانيا قد تتسلم مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" هذا الشتاء.

وأضاف بتريوس في مقابلة مع المحطة الإذاعية الأوكرانية "ليبرتي"، أن "توفير طائرات إف-16، التي من المرجح أن تتسلمها القوات الجوية الأوكرانية هذا الشتاء، سيكون مهما للغاية".

وأشار إلى أن الطيارين الأوكرانيين قادرون على التحول بسرعة كبيرة من طائرات "ميغ" و"سو" إلى طائرات إف-16".

وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سابقا أنه يمكن نقل طائرات "إف-16"، إلى أوكرانيا في موعد لا يتجاوز ربيع عام 2024.

هذا وأعلن عدد من الدول الغربية أن من غير الممكن تزويد كييف بمثل هذه الطائرات دون تدريب أولي مناسب للطيارين وأفراد الخدمة الأرضية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، في وقت سابق، إن بعض الطيارين الأوكرانيين الذين يتدربون على قيادة الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" يتلقون تدريبات على هذا النوع من الطائرات.

هذا وكان أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية قبل ربيع العام المقبل.

وقال أوستن: "سيستغرق الأمر أشهرا لتحقيق الاستعداد القتالي الأساسي. سنكون قادرين على رؤية الاستعداد القتالي الأساسي الربيع المقبل في أقرب وقت ممكن".

المصدر: تاس