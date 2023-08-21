ضابط مخابرات أمريكي سابق: روسيا ستسقط جميع طائرات "إف-16" في أوكرانيا خلال شهر

أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن توريد الطائرات المقاتلة "إف-16" لن يكون قادرا على تغيير موقف أوكرانيا التي تعاني من خسائر فادحة، وسيتم إسقاطها في غضون شهر.

وكتب ريتر على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، معلقا على قرار هولندا بنقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا: "سيتم إسقاطها في غضون شهر، هذه الإمدادات تخلق فقط وهم الأمن لكييف".

ولفت الضابط السابق إلى أن "الحلفاء أجبروا زيلينسكي على التضحية بأكثر من 400 ألف أوكراني في مناورة فاشلة للناتو.. عار عليك لأنك سمحت بذلك".

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة "إف-16" إلى كييف.

وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، يوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، أن "الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا".

وأكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا "عندما يتم تهيئة الظروف لذلك".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

المصدر: تاس