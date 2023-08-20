الدنمارك ترسل 19 مقاتلة من طراز "إف-16" لأوكرانيا

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، أن بلادها سترسل 19 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" الأمريكية إلى كييف، وذلك خلال زيارة يقوم بها زيلينسكي إلى كوبنهاغن.

ووصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إلى الدنمارك، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيسة الوزراء، لبحث موضوع تزويد كييف بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

وقالت فريدريكسن في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي في قاعدة "سكريدستروب" الجوية الدنماركية إن "الدنمارك ستقدم 19 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا".

كما أكد زيلينسكي على قناته في "تلغرام" أن الدنمارك سترسل 19 طائرة إلى أوكرانيا. ووفقا له، بدأ الطيارون والمهندسون الأوكرانيون بالفعل التدريب في الدنمارك، وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه ناقش مع رئيسة وزراء المملكة، إمكانية توسيع البعثات التدريبية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا عندما يتم تهيئة الظروف لذلك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

المصدر: RT + نوفوستي