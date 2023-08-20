زيلينسكي يصل الدنمارك بحثا عن طائرات "إف-16"

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الدنمارك، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، لبحث موضوع تزويد كييف بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

وكتب زيلينسكي على قناته في "تلغرام": "الدنمارك. نواصل العمل لتقوية أوكرانيا.. سألتقي مع السيدة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، ومع العائلة المالكة، وقادة الأحزاب، وأعضاء البرلمان وممثلي رجال الأعمال الدنماركيين"، وأكد أن الجانب الأوكراني يطور التعاون مع الدنمارك في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن مسألة توفير مقاتلات "إف-16".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا عندما يتم تهيئة الظروف لذلك.

جاء هذا الإعلان بعد يومين من تصريح هولندا والدنمارك بأن الولايات المتحدة سمحت لهما بتسليم أوكرانيا هذه الطائرات.

وفي ذات السياق، أعلن زيلينسكي في وقت سابق أن هولندا ستمد أوكرانيا بـ 42 طائرة حربية من طراز "إف-16".

وذكر البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

المصدر: RT + تاس