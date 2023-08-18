البيت الأبيض يؤكد أن كييف ستتسلم مقاتلات "إف-16" بعد الانتهاء من تدريب الطيارين

قال البيت الأبيض إن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الجمعة في تصريح صحفي: "عند الانتهاء من التدريب، سيكون البيت الأبيض جاهزا، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز إف-16 من قبل طرف ثالث إلى أوكرانيا".

وقال إنه تم "إضفاء الطابع الرسمي" على النية هذا الأسبوع في رسالة بعثها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نظرائه الأوروبيين.

وتعمل الدنمارك وهولندا على تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".

في وقت سابق ، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا.

المصدر: نوفوستي