"رويترز" تكشف رسالة بلينكن حول نقل مقاتلات "إف-16" من دول ثالثة إلى كييف

ذكر مسؤول أمريكي أن سلطات بلاده صادقت يوم الخميس على إرسال مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا بعد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

وأشار المسؤول دون أن تذكر وكالة "رويترز" اسمه، إلى أن واشنطن منحت الدولتين الأوروبيتين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع في إجراءات الموافقة الرسمية على جميع الطلبات اللازمة لإرسال هذه الطائرات إلى كييف عند استكمال الطيارين الأوكرانيين تدريباتهم ذات الصلة بقيادة المقاتلات.

وفي هذا السياق، أرسل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسائل إلى نظرائه في الدنمارك وهولندا، مؤكدا لهم أن هذه الطلبات "ستتم الموافقة عليها".

وجاء في رسالة بلينكن: "أكتب إليكم لأعبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل فيما يتعلق بنقل الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين بواسطة مدربين من ذوي الأهلية".

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن أعطى الإذن لدفع ودعم جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".

وتبع ذلك تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن واشنطن مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على تلك المقاتلات، على أراضيها، في حال استنفدت قدرات حلفاء كييف الأوروبيين.

وفي تصريح لافت، أعلن المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، أن أوكرانيا لن تحصل على طائرات "إف 16" قبل عام 2024.

المصدر: نوفوستي