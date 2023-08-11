وسائل إعلام: دبابات "أبرامز" وطائرات "إف ـــ 16" قد تصل بعد فوات الأوان

كتب الباحث السياسي بابلو باردو مقالة لصحيفة "إلموندو" عبر فيها عن خشيته من وصول الدعم العسكري الأمريكي الموعود للقوات المسلحة الأوكرانية بعد نهاية الهجوم المضاد، وفوات الأوان.

وأشار في المقالة إلى أن "التأخير له تأثير حاسم في المعارك، فمن الممكن عند وصول طلائع الدبابات للجبهة، أن يكون الهجوم المضاد قد وصل لنهايته بسبب نقص ذخائر المدفعية".

وأضاف: "المسائل المتعلقة بمقاتلات F-16 ودبابات أبرامز M-1 ليست استثنائية، وإنما هي قاعدة سائدة"، موضحا أن "الكثير من الوقت يمضي من لحظة اتخاذ القرار بإرسال دفعة جديدة من الأسلحة وانتهاء بتنفيذه الفعلي".

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وأضاف باردو: "ما تقوله الحكومات عندما تعلن أنها قررت تزويد أوكرانيا بهذا السلاح أو ذاك، يختلف تماما عن التنفيذ العملي للتعهدات".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم في الوقت الراهن ذخائر عنقودية قدمتها واشنطن، ولكن هناك ما يدفع للاعتقاد بأنها ستنفد خلال أسابيع قليلة.

واستنتج أن "الامدادات الإضافية إذا لم تتوفر بالسرعة القصوى، فقد تصل دبابات أبرامز ومقاتلات F-16 للجيش الأوكراني عندما يكون الأوان قد فات".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ذكر في وقت سابق أن إمداد كييف بمقاتلات F-16 قد يستغرق عدة أشهر.

المصدر: ريا نوفوستي.