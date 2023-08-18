"الدوما": حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية

أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيرميت أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16"، لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.

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جاء ذلك في حديث لشيرميت لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، حيث تابع: "إن هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ربما قد يطيل من أجلها، إلا أنه لن يوقف تصميمنا بأي حال من الأحوال على الوصول بما بدأناه إلى نهايته المنطقية. يجب هزيمة العدو، ولن يكون هناك خيار آخر"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين والمعتدين".

وحث النائب السلطات الأمريكية على الاستعداد لأن يتم حرق مقاتلات "إف-16" بنفس الكيفية التي احترقت بها دبابات "ليوبارد" الألمانية "الفاخرة" وغيرها من المعدات العسكرية الغربية.

وشدد شيرميت على أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بددت بالفعل أسطورة تفوق الأسلحة الغربية التي لا تقهر".

وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن القوات الأوكرانية، منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، فقدت أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4900 قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية التي دمرت 26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة بما في ذلك 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، و7 دبابات فرنسية بعجلات AMX، و21 مدرعة مشاة "برادلي" أمريكية.

المصدر: RT