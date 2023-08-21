مدفيديف يرد على تصريحات بيربوك بشأن نقل هولندا والدنمارك طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي وصفت قرار هولندا والدنمارك بنقل طائرات "إف-16" لأوكرانيا بأنه "يوم جيد".

وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "وصفت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي لم تكمل تعليمها الثانوي، قرار توريد طائرات إف-16 إلى أتباع بانديرا أخوة النازيين الألمان: بأنه يوم جيد لأوكرانيا، وبالتالي فهو يوم جيد لأوروبا".

وتابع السياسي الروسي: "أوه، لا تلعبوا بالطائرات في ملعب الرمل، يا أطفال. أخشى أن يصبح أحد "الأيام الجيدة" التالية المماثلة لأوروبا آخر يوم لها".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الدنماركية، بأن الدنمارك وهولندا ستزودان أوكرانيا بمقاتلات "إف – 16"، عقب الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها، واستيفاء كييف لبعض الشروط.

وجاء في بيان الوزارة: "نحن متفقون على نقل مقاتلات "إف – 16" الأمريكية إلى أوكرانيا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، حال استيفاء كييف لبعض الشروط".

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة "إف-16" إلى كييف.

وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، يوم أمس الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، أن "الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا".

وأكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا "عندما يتم تهيئة الظروف لذلك".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

المصدر: RT