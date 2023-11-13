الجيش الأوكراني يستخدم مقاتلة تعود إلى الحرب الباردة

يضطر سلاح الجو الأوكراني إلى إيجاد طرق مختلفة، لاستكمال أسطول طائراته الحربية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها، حيث تم إسقاط 37 طائرة حربية في شهر واحد فقط.

وقد شوهدت مؤخرا في الأجواء الأوكرانية قاذفة مقاتلة سوفيتية الصنع من طراز "سو- 17" استخدمها الجيش السوفيتي في ستينيات القرن الماضي.

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ويبدو أن "سو- 17 إم 3" هي الطائرة الوحيدة القابلة للاستخدام من هذا النوع في سلاح الجو الأوكراني والتي تحمل الرقم 64. وقالت مجلة "فويني أوبوزريني" (المجلة العسكرية) الروسية إن تلك الطائرة كانت تستخدم لتدريب الطيارين في معمل "زابوروجيه" لإصلاح الطائرات. وهناك طائرة أخرى، تحمل الرقم 50، تعتبر من معروضات متحف سلاح الجو في مدينة فينيتسا بغرب أوكرانيا. ولكنها غير صالحة للطيران.

ومن غير المستبعد أن أوكرانيا تسلمت تلك الطائرة الحربية القديمة من بولندا حيث يمتلك سلاحها الجوي إلى حد الآن 18 طائرة من هذا النوع.

يذكر أن "سو-17" هي القاذفة المقاتلة الفرط صوتية القادرة على تغيير زاوية جناحها. وكانت الصناعة السوفيتية تنتج تلك الطائرات الحربية في الفترة ما بين 1969 و1999. ولا يزال بعضها تحت الخدمة في جيوش بعض الدول.

المصدر: روسيسكايا غازيتا