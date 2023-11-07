روسيا "تحوّل" Su-34 إلى طائرة استطلاع سريعة!

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء العسكريين في البلاد بدأوا باختبار تقنيات جديدة ستمكن قاذفات Su-34 من العمل كطائرات استطلاع عسكري سريعة.

وتبعا لقناة FighterBomber على إنستغرام فإن الخبراء الروس استخدموا مؤخرا طائرات M-55 لاختبار "حاويات" جديدة تحوي منظومات إلكترونية ستستعمل مع قاذقات Su-34، وستزيد من قدرات الاستطلاع البصري والإلكتروني والراداري لهذه الطائرات، وسيتم تطوير 3 إصدرات من هذه المنظومات.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن منظومات "UKR-RL" الجديدة التي يتم اختبارها ستحول طائرات Su-34 إلى طائرات استطلاع صغيرة وسريعة قادرة على المناورة بشكل ممتاز، وستمكنها من رصد أهدافها بشكل فردي أو جماعي على مسافة تصل إلى 300 كلم.

إقرأ المزيد

وستسمح منظومات "UKR-RT" للقاذفات العسكرية من اكتشاف تجمعات قوى العدو وأفراده وآلياته، ورصد الرادارات والأنظمة الإلكترونية المعادية داخل دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات، كما ستساعد الطائرات على رصد التضاريس في النطاقين البصري والحراري".

ويمكن لهذه المنظومات تبادل البيانات مع جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الموجودة في القاذفات، كما يمكنها نقل البيانات حول الأهداف المعادية إلى الطائرات الأخرى أو المراكز العسكرية الأرضية.

المصدر: سلاح روسيا