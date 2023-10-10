القوات الجو- فضائية الروسية تتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34"

سلمت شركة الطائرات الموحدة الروسية القوات الجو- فضائية دفعة ثانية في العام الجاري من قاذفات "سو-34".

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" التي تعد شركة الطائرات فرعا منها، وقالت إن الدفعة الثانية من قاذفات"سو-34" للعام الجاري أنتجت في مصنع "تشكالوف" التابع لشركة الطائرات، وتم تسليمها للقوات الجو- الفضائية، وأضافت أن الطائرات سُلّمت للجيش الروسي بعد اجتيازها دورة كاملة للاختبارات الأرضية والجوية.

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ونقلت الخدمة الصحفية عن النائب الأول لشركة الطائرات فلاديمير أرتيوخوف قوله: "أنجز صناع الطائرات تنفيذ مهمة تزويد وزارة الدفاع الروسية بمجمعات جوية جديدة عالية الكفاءة. وقد أكدت "سو-34" فاعليتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأوضح أرتيوخوف أن التزامات الشركة بموجب الحجوزات الدفاعية تنفذ بحجمها الكامل وفي الوقت المناسب.

وحسب مدير عام شركة الطائرات فلاديمير أرتياكوف فإن الشركة تعمل الآن على إنتاج دفعات لاحقة ستسلم العام المقبل للجيش الروسي.

يذكر أن وزن قاذفة "سو-34" عند الإقلاع يبلغ 39 فردا، الحمولة القتالية القصوى 8 أطنان، طول الطائرة 23.34 متر، ارتفاع الطائرة 6.36 متر، باع الجناح 14.70 متر، السرعة القصوى 1900 كلم/ساعة، ارتفاع التحليق 14650 متر، مدى عمل الطائرة 4500-7000 كلم، طاقم الطائرة فردان.

المصدر: نوفوستي