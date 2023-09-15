قاذفة "سو-34" الميدانية الروسية تزوّد بصواريخ "مجنحة بعيدة المدى"

ذكرت مصادر عسكرية أن قاذفة "سو-34" الميدانية نفذت لأول مرة هجوما بصواريخ مجنحة بعيدة المدى، خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية:" الصاروخ غير جديد، لكنه أطلق للمرة الأولى من قاذفة "سو- 34" وأصاب منشأة عسكرية أوكرانية. إن هذا الاستخدام يزيد من فعالية القاذفة والصاروخ على حد سواء".

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يشار إلى أن قاذفة "سو-34" سبق لها أن تسلّمت صاروخ "كينجال" الفرط صوتي، وأصابت به أهدافا في العاصمة الأوكرانية كييف. وأفاد خبراء في مجلة "Military Watch" الأمريكية آنذاك أن هذا الأمر من شأنه أن يغيّر طبيعة استخدام الطائرات الحربية الروسية ويمنح روسيا تفوقا جديدا في العملية العسكرية الخاصة.

وعلاوة على ذلك فإن هذه القاذفة استطاعت استخدام القنابل الحائمة "فاب – 1500" بوزن 1500 كيلوغرام بعد أن كانت قد استوعبت القنابل الحائمة بوزن 250 و500 كلغ.

يذكر أن قاذفة "سو-34"، دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2014 ، ولها قدرة جيدة على المناورة و التخفي من رادارات العدو، وبلغ مداها الأقصى 4000 كلم، وسرعتها 1900 كلم. وباستطاعتها حمل حتى 8000 كيلوغرام من الحمولة المفيدة.

المصدر: نوفوستي