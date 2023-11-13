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مقتل "أفضل قائد دبابة" في القوات المسلحة الأوكرانية

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مقتل
Globallookpress Kay Nietfelddpa
صورة أرشيفية
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أعلن مجلس مدينة بوغريبيشينسكي بمنطقة فينيتسا عن مقتل "أفضل قائد دبابة" بالقوات المسلحة الأوكرانية مكسيم غاتسانيوك في قرية سوكولوفا بمنطقة زابوروجيه.

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جاء ذلك فيما ذكره مجلس المدينة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جاء في البيان: "قتل مواطن المدينة مكسيم غاتسانيوك، مواليد 14 نوفمبر 1984، من مواليد قرية غوبتشيتسا، من سكان كييف، في 8 نوفمبر 2023 في قرية سوكولوفكا بمنطقة زابوروجيه، عقب إصابته نتيجة مهام قتالية".

ووفقا لمجلس المدينة، فقد تم تعبئة غاتسانيوك في يونيو 2022، وكان سائقا لوحدة ميكانيكية، ووصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "أفضل قائد دبابة بالقوات المسلحة الأوكرانية"، وظهر أكثر من مرة على شاشات التلفزيون، وكان يدعي أن كييف "قاب قوسين أو أدنى" من النصر.

المصدر: نوفوستي

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