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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /02.08.2023/

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /02.08.2023/
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تستمر العملية العسكرية الخاصة، حيث يصد الجيش الروسي محاولات مستميتة للقوات الأوكرانية لاختراق خط الدفاع الأول على طول الجبهة في دونباس ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

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