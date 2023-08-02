آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /02.08.2023/

تستمر العملية العسكرية الخاصة، حيث يصد الجيش الروسي محاولات مستميتة للقوات الأوكرانية لاختراق خط الدفاع الأول على طول الجبهة في دونباس ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

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