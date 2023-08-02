القوات الأوكرانية تقصف مناطق مدنية في جمهورية دونيتسك بحوالي 30 قذيفة

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن العدو قصف مناطق دونيتسك وماكيفكا وياسينوفاتايا بقذائف مدفعية من عيار 155 مم.

ووفقا لبيان الممثلية، أطلقت القوات الأوكرانية تجاه هذه المناطق السكنية الخالية من أي تواجد عسكري، 27 قذيفة خلال ساعة واحدة فقط.

إقرأ المزيد

وجاء في البيان: "أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 06:50 ثلاث قذائف من عيار 155 مم على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي بمدينة دونيتسك. وفي الفترة من الساعة 07.10 إلى 07.50 تم إطلاق 17 قذيفة أخرى من نفس القذائف على مناطق بتروفسكي وكيفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسكي في دونيتسك. وتعرضت ماكيفكا لإطلاق النار في الساعة 7.35 صباحا (ثلاث قذائف)، وتم استهداف ياسينوفاتايا في الساعة 7.50 صباحا - بأربع قذائف ".

المصدر: نوفوستي