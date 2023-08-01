"سي إن إن": لا تزال واشنطن بانتظار تسليمها مخططا نهائيا لتدريب قوات كييف على مقاتلات "إف -16"

ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر من الحلفاء تسليمها مخططا نهائيا لتدريب قوات كييف على قيادة مقاتلات "إف – 16"، للمصادقة عليها، قبل انطلاق برنامج التدريب.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين لم تذكر أسماءهم، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة للموافقة على نقل المعدات والمواد الخاصة بمقاتلات F-16، بما في ذلك أجهزة محاكاة الطيران وكتيبات التدريب وغيرها.

وأشار المسؤولون إلى أنه لم يتضح حتى اللحظة من هي الدول التي ستلتزم بتوفير مقاتلات "إف – 16" لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها، ومن ثم إمداد أوكرانيا بها عقب انتهاء البرنامج التدريبي، الذي سيحتاج بدوره إلى موافقة أمريكية.

وفي سياق متصل أفاد مسؤولو دفاع أمريكيون للشبكة، بأن واشنطن لا تزال تبحث مسألة إرسال طيارين أمريكيين للمساعدة في تدريب قوات كييف، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية، سيبدأ في القريب العاجل.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي: "تحدثنا عن تدريب المقاتلين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16". ستبدأ هذه التدريبات قريبا ونأمل أن تتبعها عمليات تسليم المقاتلات بعد فترة وجيزة".

وأشار إلى أن واشنطن "تسعى لتنفيذ الخطة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام "أف-16" في رومانيا والدنمارك"، مضيفا أن "المواعيد والأماكن ومدة برنامج التدريب لا تزال قيد الإعداد".

وأكد كيربي أنه ليس بوسعه تحديد اليوم الذي سيبدأ فيه تدريب الطيارين الأوكرانيين في كل بلد، مضيفا أن التدريبات قد تجري "في أماكن أخرى أيضا".

وقال: "أعرف كذلك أن البريطانيين سيبدأون بالتدريب اللغوي للطيارين الأوكرانيين، حتى يكون بإمكانهم قيادة طائرات "إف-16".

وأضاف: "تمتلك قوات كييف دبابات ومدفعيات وأنظمة HIMARS، وسنواصل العمل معهم على أساس يومي".

وأكد مسؤول كبير، لم يذكر اسمه، أن الادعاء بأن أوكرانيا لا تحصل من الولايات المتحدة وحلفائها على الأسلحة التي تحتاجها غير صحيح.

وأكد مسؤولون أمريكيون أنهم لن يشكلوا عائقا أمام تدريب قوات كييف على قيادة المقاتلات الأمريكية،

وقد صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في وقت سابق لشبكة CNN بأن الولايات المتحدة ستوفر الدعم اللازم للبرنامج "بمجرد أن يستعد الأوروبيون".

قال: "لقد أعطى الرئيس الضوء الأخضر، وسنسمح، وندعم، ونسهل، البرنامج ونوفر الأدوات اللازمة للأوكرانيين لبدء تدريبهم على طائرات F-16 بمجرد استعداد الأوروبيين، ولن تكون الولايات المتحدة عائقا أمام ضمان بدء التدريبات".

المصدر: CNN