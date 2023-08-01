الكرملين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب فور تنفيذ شروطنا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو على استعداد للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فور تنفيذ شروطها.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول استعداد موسكو للعودة إلى المفاوضات بشأن استئناف الصفقة: "موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب فورا. ولكن بعد أن تنفذ شروط روسيا".

إقرأ المزيد

يذكر أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود، الذي تم توقيعه بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو 2022، كان ينص في شقه المتعلق بروسيا على رفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية وغير ذلك من الشروط.

وأعلنت روسيا انسحابها من الصفقة وسحب الضمانات الأمنية اعتبارا من 18 يوليو الماضي، مشيرة إلى عدم تنفيذ الشروط الخاصة برفع القيود عنها.

المصدر: نوفوستي