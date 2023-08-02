دوي انفجارات في كييف وتفعيل منظومات الدفاع الجوي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، إن منظومات الدفاع الجوي تعمل في مدينة ومقاطعة كييف.

وقال بوبكو على "تيليغرام": "الدفاع الجوي يعمل في العاصمة والمقاطعة".

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وأفادت قناة "سوسبيلني" الأوكرانية بدوي انفجارات في كييف.

وفي وقت سابق، أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كييف ومقاطعات كييف وتشيرنيغوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وجيتومير وفينيتسا وأوديسا، محذرة من ضربات جوية روسية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

المصدر: نوفوستي