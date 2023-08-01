اشتكى جنود من القوات الأوكرانية لشبكة "سي إن إن" من الدفاعات الروسية الحصينة التي أدخلتهم في حالة من اليأس.

وتساءل جندي أوكراني في حديثه مع الشبكة: "لماذا تقاتل القوات الروسية بهذه العزيمة؟".

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وأكدت "سي إن إن" في تقريرها أن مقاومة القوات الروسية ليس فقط لا تخمد، بل تزداد أيضا أضعاف مضاعفة، وتؤدي إلى إدخال القوات الأوكرانية في حالة من اليأس.

قال جندي آخر: "نشعر بالدعم، ولكننا متعبون للغاية".

ونوه التقرير بأن الغرب وكييف لم يتوقعوا أن تكون التحصينات الروسية معززة وقوية بهذا الشكل الكبير.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد على عدة محاور في 4 يونيو. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، ولكن مشاهد المعدات المدمرة والمحطمة والفشل الذريع لقوات كييف أحدث ضجة واسعة في الغرب.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور

المصدر: نوفوستي