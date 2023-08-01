بيسكوف: البطل الذي خاض بدبابته مواجهة باسلة مع مدرعات أوكرانية سيحظى بتكريم لائق
Sputnik
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أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن ثقته بأن البطل الذي قاتل بدبابته الوحيدة عدة دبابات وعربات مصفحة أوكرانية وتغلب عليها سيحظى بتكريم لائق.
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