 
مباشر

بيسكوف: البطل الذي خاض بدبابته مواجهة باسلة مع مدرعات أوكرانية سيحظى بتكريم لائق

أخبار روسيا

بيسكوف: البطل الذي خاض بدبابته مواجهة باسلة مع مدرعات أوكرانية سيحظى بتكريم لائق
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsbk

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن ثقته بأن البطل الذي قاتل بدبابته الوحيدة عدة دبابات وعربات مصفحة أوكرانية وتغلب عليها سيحظى بتكريم لائق.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا