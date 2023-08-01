بيسكوف: البطل الذي خاض بدبابته مواجهة باسلة مع مدرعات أوكرانية سيحظى بتكريم لائق

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن ثقته بأن البطل الذي قاتل بدبابته الوحيدة عدة دبابات وعربات مصفحة أوكرانية وتغلب عليها سيحظى بتكريم لائق.