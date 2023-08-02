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مصدر: القوات الأوكرانية تنقل حشودا كبيرة إلى جبهة زابوروجيه

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مصدر: القوات الأوكرانية تنقل حشودا كبيرة إلى جبهة زابوروجيه
AP
أوكرانيا
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أعلن زعيم حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية، فلاديمير روغوف، أن القيادة العسكرية الأوكرانية تنقل وحدات جديدة من الفيلق العاشر إلى ضواحي مدينتي أوريخوف وغولايبولي بمنطقة زابوروجيه.

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وكتب روغوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "يدور الحديث عن الوحدات الهجومية التي تضم ما لا يقل عن 8 آلاف مقاتل. إنهم مدربون بشكل جيد في الغرب ولديهم دوافع عالية وهم لم يتعرضوا للإرهاق في المعارك".

وأضاف أن نقل هذه الوحدات يتم عبر مدينتي دنيبروبيتروفسك وبافلوغراد اللتين تحولتا إلى المركزين اللوجستيين الرئيسيين للقوات الأوكرانية في جبهة زابوروجيه.

المصدر: RT

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