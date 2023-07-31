روغوف: قصف قوة أوكرانية على ضفة دنيبر اليمنى كانت تعد لمهاجمة محطة زابوروجيه

وجه الجيش الروسي ضربات نارية ضد مجموعات من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية على الضفة اليمنى لدنيبر، كانت تستعد لعبور النهر واحتلال محطة زابوروجيه الكهروذرية.

أعلن ذلك اليوم الاثنين، رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، وقال: "اليوم استهدفنا بشكل جيد مارغانيتس ونيكوبول. وحاليا يتم التعامل مع كيرفوي روغ وخيرسون. كل ذلك بخصوص محاولة عبور نهر دنيبر وخطط القوات الأوكرانية لمهاجمة إينيرغودار ومحطة زابوروجيه الكهروذرية. على ضفة النهر اليمنى تم حشد مجموعة من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، وأوعز ألكسندر تارنافسكي قائد مجموعة قوات "تافريا" الأوكرانية، برفع الجاهزية القتالية والاستعداد للحركة".

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في وقت سابق، أعلن روغوف لمراسل "تاس"، أن القوات الأوكرانية قد تحاول شن هجوم على إينيرغودار ومحطة زابوروجيه الكهروذرية، عندما تجف المياه بشكل كاف في الخزان المائي بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وأوضح أن "عرض نهر الدنيبر في هذه المنطقة تقلص بشكل كبير، وبات من السهل اجتيازه".

وأشار روغوف إلى أن القوات الأوكرانية نفذت إجراءات تمهيدية وأعمالا تحضيرية، على وجه الخصوص، ودفعت بمركبات مدرعة خفيفة إلى قاع الخزان الذي جف في محاولة لتحديد إمكانية العبور في تلك المنطقة.

المصدر: تاس