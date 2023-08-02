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صفارات الإنذار من غارات جوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

صفارات الإنذار من غارات جوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

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صفارات الإنذار من غارات جوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
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