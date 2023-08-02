صفارات الإنذار من غارات جوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

تاريخ النشر:02.08.2023 | 04:53 GMT | أخبار العالم
بات بإمكان رعايا أجانب ابتداء من الساعة 10:00 صباح اليوم الثلاثاء التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الأراضي الروسية.
نفت مصادر لـRT مقتل أحد الضباط بعد تداول أنباء على مواقع التواصل في مصر.
نشرت صحيفة Helsingin Sanomat الفنلندية، رسائل خاصة قديمة لوزير الشؤون الاقتصادية، ويلي ريدمان، تكشف عن لهجة عنصرية متكررة لديه، ومنها تشبيه العرب وسكان الشرق الأوسط بـ"القرود".
قدم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أمس في سان باولو، لوزير المالية البرازيلي فرناندو كهدية مجسما ذهبيا صغيرا للفهد الأمريكي (جاكوار)، لكن المسؤول البرازيلي سيضطر لإعادة الهدية.
ذكرت وسائل إعلام أن سلطات النيجر الجديدة أوقفت تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، وتعد النيجر مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء من المحطات النووية بفرنسا.
تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال مقابلة صحفية يوم الاثنين، عن التقدم في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية لإبرام صفقة أمنية تشمل تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يصد الجيش الروسي بنجاح المحاولات الأوكرانية المستميتة لاختراق خط الدفاع الأول على طول الجبهة، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تبرأت ألفت العربي ابنة الفنان المصري الراحل عبد البديع العربي، من شقيقها وجدي العربي بعدما شمت في وفاة عبد الله ابن الفنان حسن يوسف.
عرضت إسرائيل مقترحا من شأنه أن يساعد بحلّ أزمة الكهرباء في مصر، والتي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، مع بدء تنفيذ خطة حكومية لترشيد الاستهلاك تحت مسمى "تخفيف الأحمال".
وجه وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسالة لاذعة إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هاجم فيها وقف الترويج لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي لمصر وأوروبا.
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع المهاجم السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونخ الألماني، بعقد لمدة 3 سنوات.
حذر وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق في مصر اللواء خيرت شكري، من أمر خطير قد يحدث أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي في مصر وتحديد الحكومة مواعيد الانقطاع.
أكد المستشار السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، جيم ريكاردس، أن الولايات المتحدة تريد هدنة في أوكرانيا من أجل تسليح كييف مرة أخرى وضرب روسيا.
أعلنت الخارجية البولندية يوم الثلاثاء عن استدعاء السفير الأوكراني لدى وارسو على خلفية "تصريحات السلطات الأوكرانية".
علق أستاذ الطرق والمطارات بكلية الهندسة بجامعة بني سويف في مصر عبد الله أبو خضرة، على إعلان إسرائيل حول القطار فائق السرعة الذي سيصل إلى السعودية وتهديده لقناة السويس.
تأكد عدم تجديد عقد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لتعاقده مع نادي باريس سان جيرمان لفترة أطول بعد صيف 2024.
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن ثقته بأن البطل الذي قاتل بدبابته الوحيدة عدة دبابات وعربات مصفحة أوكرانية وتغلب عليها سيحظى بتكريم لائق.
الناتو ليس مجرد حلف عسكري تقليدي، بل هو أيضا حلف نووي، كان أكد في قمته بمدريد 2022 على أنه سيبقى نوويا "ما دامت الأسلحة النووية موجودة".
كشفت وثائق سرية من الأرشيف الإسرائيلي يعود تاريخها إلى نحو 50 عاما أن رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، غولدا مائير طرحت إمكانية تشكيل دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي قد يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقل "صيغته للسلام" إلى مستوى المنظمة.
وضعت الحكومة الإسرائيلية القطار فائق السرعة المتجه إلى إيلات مرة أخرى في العناوين الرئيسية بوسائل إعلامها لينافس قناة السويس التي تدر على مصر نحو 9 مليارات دولار سنويا.
دعا وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر سعد الفقي، لطرد سفير السويد فورا بعد سماح الحكومة السويدية لرجلين بإحراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم.
خفضت وكالة "فيتش" يوم الثلاثاء التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة فضلا عن تزايد عبء الدين العام.
قال لاري جونسون المحلل السابق في الـ CIA، بحديث مع قناة Judging Freedom على يوتيوب، إن هجمات أوكرانيا الإرهابية على أراضي روسيا تدل على ضعف نظام زيلينسكي عسكريا.
أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت الليلة الماضية دون جدوى استهداف سفينتين حربيتين روسيتين بمسيرات بحرية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.
حذرت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء، من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في النيجر، مجددة تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
كشف الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا وخبير المياه عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة.
عقب استهداف موسكو وضواحيها بمسيرات اليوم، هدد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك بمزيد من "الدرونات مجهولة الهوية"، في تصريح يبدو أنه يؤكد مسؤولية كييف عن مثل هذه الهجمات.
كشفت تقارير إعلامية تركية الاثنين، تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي وقعت في أحد المحال التجارية في اسطنبول، مؤكدة أن القتلى ليسوا سوريين بل أتراك.
حكم على امرأة من ولاية أيداهو بالولايات المتحدة أمس الاثنين بالسجن المؤبد 3 مرات دون إمكانية الإفراج المشروط بعد إدانتها بقتل طفليها الصغيرين والتخطيط لقتل ضرتها السابقة.
علق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على ارتداء اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة الحجاب خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للسيدات 2023.
أظهرت سماع دوي صافرات الإنذار الجوي، اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء أوكرانيا.
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الهستيريا الجماعية حول "الأدلة الملفقة" على "تدخل موسكو" في الانتخابات الأمريكية عام 2016، قادت واشنطن إلى "حرب بالوكالة" مع موسكو.
أفادت وكالة فرانس برس بسماع إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالقرب من قاعدة جوية في وسط عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو.
أفادت قناة "كان" بأنه تم تشخيص إصابة إسرائيلي في العشرينيات من عمره بجدري القردة في القدس، والتحقيق الأولي كشف أنه لم يكن في الخارج في الأسابيع الأخيرة.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن توجه الوزير أحمد سمير إلى تركيا وذلك في أول زيارة لوزير مصري من هذا النوع لأنقرة منذ 10 سنوات.
سجلت كاميرات المراقبة المثبتة داخل أحد المباني في مجمع "موسكو سيتي" لحظة اصطدام مسيرة أوكرانية بواجهة ناطحة سحاب على ارتفاع 21 طابقا في المجمع.
كشفت دراسة جديدة أن شرب الكمبوتشا قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.
علق عضو مجلس النواب والقيادى بحزب التجمع عاطف مغاوري، على إعلان نائب وزير التربية والتعليم الروسي دينيس غريبوف، عن إطلاق مشروع "المعلم الروسي في الخارج" في عدة دول بينها مصر.
من المتغيرات اللافتة في خريطة الأرض السكانية أن مجموع سكان الأرض بحلول يوليو 2023 تجاوز 8 مليارات نسمة، وسبقت الهند الصين لتصبح الأولى في عدد السكان عالميا!
وصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الخيام التي أقامها حزب الله اللبناني شمال الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان بأنها "لعبة أطفال".
أبدى عدد من مشجعي ليفربول، غضبهم الشديد من تجاهل النادي الإنجليزي لنجمه المصري محمد صلاح.
كشف المؤرخ الإسرائيلي يتسحاق شتيجمان، عن فشل القوات الجوية الإسرائيلية في الساعات الأولى من حرب السادس من أكتوبر عام 1973.
أعرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قلقه من روزنامة الانتقالات الصيفية في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
طالبت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء، باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسمح بحرق القرآن أو تدنيسه، وتضمنت هذه الإجراءات استدعاء السفراء.
علق الكاتب والباحث الإسلامي المصري سعد الفقي على شماتة الممثل المصري المشهور، وجدي العربي، في غرق عبد الله نجل النجم الكبير حسن يوسف والنجمة المعتزلة شمس البارودي.
أعرب محامي رئيس فريق أولمبيك آسفي المغربي محمد الحيداوي والمسجون حاليا على خلفية قضية التلاعب في تذاكر مونديال قطر، عن استغرابه من عدم تمتيع موكله بالسراح المؤقت.
قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، اليوم الثلاثاء، إنه يحق لأوكرانيا استخدام الأسلحة التي أمدتها بها دول الاتحاد الأوربي فقط بغية حماية أراضيها، وتأمين سلامتها.
أعلنت المحكمة العليا في برشلونة، رسميا عقب 15 جلسة استماع للبرازيلي داني ألفيس خلال 6 أشهر ، محاكمته بتهمة الاغتصاب الجنسي، بعد الكشف الطبي والنفسي اللذين خضعت لهما الضحية.
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري المعزول، مرتضى منصور، نصيحة "ساخرة" للاعبي "الفارس الأبيض"، لإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر خلال مباراة الفريقين.
أعلن المستشار السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، جيم ريكاردس، أن المعدات العسكرية الأمريكية احترقت في ساحة المعركة في أوكرانيا، ولم تساعد كييف في تحقيق أهداف الهجوم المضاد.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمر" أن الجيش الروسي نشر الألغام على طول خطوط التماس بطريقة مبتكرة، أسفرت عن هزيمة قوات كييف وتدمير المدرعات الغربية هناك.
قال الخبير السياسي الأمريكي جون ميرشايمر، في مقابلة مع موقع Grayzone، إن الدول الغربية أخطأت في تقدير فعالية العقوبات التي فرضتها ضد روسيا.
تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، عن حادث أمني وقع بمقر الأمن الوطني في العريش قتل فيه 3 أمنيين وأصيب آخرون.
أرسلت الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طنا من المساعدات الإغاثية إلى أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي أن طهران تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي، الذي تعتبره حقلا مشتركا مع الكويت والسعودية، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.
أفادت وزارة الدفاع بأن رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، خلال زيارته لمركز قيادة أمامي بالجبهة، لفت الانتباه إلى ضرورة توجيه ضربات وقائية ضد قوات العدو.
أعلنت الدفاع الروسية أنه في ليلة 1 أغسطس تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو ومقاطعة موسكو بواسطة طائرات بدون طيار.
وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهديدات إلى روسيا على خلفية هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو وضواحيها.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ليونوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول الحديث عن إمكانية الإطاحة بزيلينسكي.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، ووفقا للبيانات المناخية فإن أعلى معدلات الرطوبة في فصل الصيف ستسجل في شهر أغسطس.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن تدمير 3 مسيرات بحرية أوكرانية حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية متجهة إلى مضيق البوسفور.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ اليوم بإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين من النيجر حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.
أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء يوم الثلاثاء، نجلاء بودن رمضان من مهامها رئيسة للحكومة وعين أحمد الحشاني خلفا لها، بحسب ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، دون إبداء أسباب.
أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أصبح مثارا للسخرية في مهرجان للجعة في لندن.
اشتكى جنود من القوات الأوكرانية لشبكة "سي إن إن" من الدفاعات الروسية الحصينة التي أدخلتهم في حالة من اليأس.
اعتبر السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، أن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة هجوم على حلف "الناتو".
كشف مدافع نادي فيوتشر الحالي، سعد سمير، الزميل السابق للنجم محمد صلاح في منتخب مصر، عن رد فعل مهاجم ليفربول، بعد علمه برفض الزمالك التعاقد معه قبل أكثر من 10 سنوات.
رصدت RT لقطات من داخل مبنى مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أول لقطات مصورة في مقطع فيديو تعرض من داخل المجلس.
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
انتشر فيديو لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وهي في حالة من الصدمة بسبب سؤال وجهه لها تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حول علم بلادها.
أعلن كشاف الحرس الأول لجيش الدبابات، بعلامة نداء "غروزا"، عن محاولة قوات نظام كييف استخدام مجموعات مدرعة لمواجهة تقدم القوات المسلحة الروسية في اتجاه كوبيانسك.
أفاد تقرير صحفي، بأن صندوق الاستثمار السعودي يخطط لاستقطاب نجوم كبار جدد، إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي المقبل، بخلاف النجوم المنضمين خلال الصيف الحالي.
شهدت قرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج بجنوب مصر، واقعة تسمم 22 شخصًا جرّاء تناولهم وجبة جاتوه" في حفل أقيم بمناسبة نجاح طالبتين بالثانوية العامة.
حقق لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا بالأهداف التي سجلها برأسه في المباريات الرسمية، محطما الرقم السابق للألماني غيرد مولر.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الاتهامات الجديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل الانتخابات الأمريكية بعام، معتبرة أن الحدثين "تزامنا" بالصدفة.
وافق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.
فارقت طالبة مصرية بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، الحياة إثر تناولها مادة سامة لحصولها على مجموع منخفض في شهادة الثانوية العامة.
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان يعتزم جديا تقديم شكوى رسمية ضد ريال مدريد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
أعلن سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف لا تملك خططا بديلة في حالة وفاة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
أعلن الدكتور سوني باتيل، وهو أخصائي أورام، أن الثمار والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة تقلل من خطر تطور السرطان.
كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول الهدف من تنظيم "قمة السلام" في جدة، بالسعودية.
أفاد مراسلنا الثلاثاء، بتجدد الاشتباكات بوتيرة تصاعدية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، حيث تستخدم القذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة.
علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على ترتيب النجم المصري محمد صلاح بين قادة "الريدز" في الموسم الجديد (2023-2024).
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة.
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مصر بيانا بخصوص ما وصفها بـ"تصريحات غير موفقة" صدرت من ممثله محمد سيف الله أبو النجا بجلسة الدين العام بالحوار الوطني يوم الاثنين.
أعلن الاتحاد الأوروبي تغيير قواعد وشروط سفر حاملي الجوازات الأمريكية الذين اعتادوا على زيارة أوروبا من دون الحاجة إلى كثير من الأوراق الإضافية وذلك اعتبارا من عام 2024.
يعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك الشباك الحديدي المحيط بموقع "العباد" عند حدود بلدة حولا اللبنانية، حسبما أفاد مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني.
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن اعتزام تل أبيب إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن بزعم منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية.
ألزمت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ممدوح عيد صاحب شركة خاصة، والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بصفته مدير الشركة، بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغ 98 ألفا و600 دولار أمريكي.
أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي دمر معظم قذائف المدفعية عيار 155 مم للقوات الأوكرانية.
أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة بدأت رئاستها لمجلس الأمن الدولي "بالرِّجل الخطأ".
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، باستجابة كوريا الشمالية لطلب وجهته قيادة قوات الأمم المتحدة، يتعلق بجندي أمريكي انشق وهرب عبر حدود بيونغ يانغ.
ضربت مجموعة "دنيبر" الروسية منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" التابعة للقوات الأوكرانية بذخيرة "لانسيت" الانتحارية المسيرة.
مني نادي الزمالك بهزيمة تاريخية أمام نادي الشباب (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية المقامة في السعودية.
قالت صحيفة Badische Zeitung، إن أحد اللاجئين الأوكرانيين تعرض للقتل في ملجأ للأجانب في ولاية بادن-فورتمبيرغ في جنوب غرب ألمانيا.
سيكون اليوم الاثنين حاسما في مستقبل كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، بالنظر إلى أنه اليوم الأخير لتفعيل أو عدم تفعيل اللاعب لبند تمديد عقده في "حديقة الأمراء" حتى صيف 2025.
كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول أفق منح واشنطن ضمانات أمنية لكييف وقيمتها على أرض الواقع.
قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصا نفذوا سطوا مسلحا على متجر تابع لـ"بياجيه" (Piaget) للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس يوم الثلاثاء.
قام الناشط الأمريكي بول سورويل بتلقين السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، درسا قاسيا، بعد أن أبدى الأخير عدم رضاه عن قبول الرياضيين الروس في المسابقات الدولية.
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